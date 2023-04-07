法國總統馬克宏今天在北京會晤中國國家主席習近平。法國專家表示，台灣議題才是一切關鍵，馬克宏如此避談令人無法理解；議員更批評馬克宏「落入中國陷阱」。

馬克宏正在中國進行國是訪問，許多學者、議員和記者近日公開呼籲政府向北京政權提及台灣議題，表示台海穩定有益於全球。

然而馬克宏竟在行前就公開表示，除非中國主動，否則不會談及台灣議題；馬克宏不敢觸碰台灣或台海議題的態度引起輿論批評。

資深記者郭玉（Ursula Gauthier）5日在法國24台（France 24）的政治辯論節目中強調：「事實上，台灣議題是重點，也是馬克宏不想在中國提及的話題...但台灣議題絕對是關鍵，習近平所有的決策，無論是貿易或軍援俄羅斯，都繞著台灣議題轉。」

郭玉批評，馬克宏想要在重要議題上保持「模糊」，例如對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），「他以為他在蒲亭這邊失敗的，可以在習近平身上重施故技，這完全是幻想」。她重申，馬克宏怕惹惱習近平所以不提台灣，「但台灣才是關鍵」。

法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）在節目中表示，馬克宏如此避談令人吃驚，「而且蔡英文總統正在訪美，這幾乎是無法繞開的議題」。

朱利安說，即使不直接提台灣，總能關切台海穩定，「法國作為世界強權、印太要角、聯合國安理會常任理事國，卻無法和北京坦白表達關切，我無法理解」。

他批判，法國正在失去公信力，因馬克宏可以毫不遲疑批判美國，「卻無法批評中國，因此法國對全球夥伴、盟友送出的訊息就是不清晰，不知道相對於美國和中國，法國到底立場為何」。

巴黎政治學院（Sciences Po）亞洲研究學者泰斯塔爾（Hubert Testard）則表示，中國很可能會利用機會要馬克宏公開重申法國的「一中政策」，但也認為馬克宏同時會附加強調台海和平的重要性。

在馬克宏出訪前和其他跨黨派議員連署呼籲馬克宏向習近平表達挺台立場的參議院外交與國防委員會副主席卡托蘭（André Gattolin）今天接受「重點週刊」（Le Point）訪問時批評總統「雙腳落入陷阱裡」，「這就是所謂的自投羅網」。

他和其他議員在連署投書中警告：「習近平可能會以為，歐洲人漠視香港，他攻打台灣也不用害怕遭到制裁...這不是軟弱或沈默的時刻。」

馬克宏這趟國是訪問主要目的之一是希望敦促中國利用對俄國的影響力來終結衝突，但各界認為馬克宏任務失敗。

政治新聞媒體POLITICO根據習近平與馬克宏會後的聯合記者會分析，馬克宏沒能促成習近平在俄烏戰爭上的任何行動。

報導寫道：「6日與法國總統馬克宏會談後，中國國家主席習近平對俄烏戰爭沒有顯現出任何改變立場的跡象。」

習近平對俄羅斯全面入侵烏克蘭採取一貫立場，認為「各方」都有「合理的安全關切」，絲毫沒有願意利用影響力來協助終結衝突的暗示。

習近平在北京人民大會堂聯合記者會上僅表示，中國願意與法國聯合向國際社會呼籲保持理性冷靜。

POLITICO赴中的隨團記者表示，據習近平親信指出，馬克宏在記者會上有失外交禮儀，因為他的發言時間是東道主習近平的兩倍。

記者描述，「當馬克宏滔滔不絕時，習近平有時看起來不耐與煩躁。他嘆了幾口氣，並在馬克宏即興脫稿直接對他提及俄烏戰爭與維持和平共同責任時，顯得相當不適」。

然而，馬克宏和習近平兩人花了一個半小時進行被法國總統府官員形容為「坦白且具建設性」的雙邊會談後，便開始簽署各項貿易協議，包括空中巴士（Airbus）訂單。