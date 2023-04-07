台灣人前往苗瓦迪KK園區，一般都是從泰緬邊境渡河偷渡。（警方提供）

靜宜大學林姓女大生是否前往緬甸東南部的苗瓦迪電信詐欺園區，引發關注。事實上，該處本周不僅爆發戰火，3月20日，由大陸公安部、緬甸國家警察局、泰國國家警察總署才在曼谷聯合舉行的人口販賣問題三國三邊會議，會議指出，三國將聯合打擊人口販賣、電信詐騙等跨國犯罪，包括KK園區等詐團正「剉咧等」，林姓女大生卻選在此時前去，「犯罪風險」太大。

泰國媒體報導，該場三國三邊會議，被認為是三國共同規劃掃蕩人口販運、電詐戰略的重要起點。而大陸部分社交平台有消息指出，3月31日，泰國屏蔽了苗瓦迪地區的訊號，中斷了對該區的供電，致使當地不少詐騙團夥準備撤離，不過該消息未得到官方證實。

大陸這些年也深受人口販運與跨境電信詐騙所害，與台灣人多半從泰緬邊境坐船偷渡進苗瓦迪不同，大陸人若要偷渡進緬甸，會從雲南西雙版納的山區進入緬北，再跋涉至緬甸東南。

大陸外交部2020年曾發文警示，指公安機關接獲多起大陸公民被騙往緬北，遭綁架、非法拘禁、敲詐勒索、強迫賣淫的刑事案件，提醒大陸國人小心。上月安徽合肥有4名高職生受網路高薪誘惑，偷渡進入緬北，經家長報案，有關當局接力合作，將4人救回。而包括甘肅、柳州也紛傳有學生被誘拐至緬甸求助。陸方除陸續救人外，在三邊三國的會議，也展現防制、掃蕩跨境犯罪的決心。

至於我方，在去年柬埔寨案後，詐團轉移陣地至緬甸時，我國的跨部會專案小組，就加強與泰國警察總署合作，結合泰國中央偵查總局、移民總局、國際刑警組織曼谷中央局等單位，共同深入泰國美索，該處對岸為緬甸苗瓦迪地區，即KK園區所在地，針對泰緬邊境加強派員駐守，藉此阻斷人蛇集團運送路線，查緝人口販運。

我駐泰代表處派出駐泰警察連絡官等3人，前往泰國達府美索地區，與泰國中央偵查總局征剿局第四處、達府移民局、美索派出所等單位舉行反人口販運會議。針對台灣人遭販運到緬甸苗瓦迪地區相關案件，交換情資與達府美索執法單位簡報交流。