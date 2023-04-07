「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈

五角大廈想要充分利用最近國會通過的台灣武器轉讓新授權，但首先需要掌控錢包的議員給錢。

據《防務新聞》（Defense News）7日報導，在2023會計年度國防授權法案中，國會通過1年共對台灣提供30億美元（約913億台幣）軍援，而相關帳戶由五角大樓和國務院共同管控。但在大多數情況下，國會並未批准在2023會計年度支出法案中，為這些授權提供資金。

近幾星期來，五角大廈高層開始呼籲國會撥款者，分配他們所需的資金，以著手動用對台軍援授權。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）3月28日告訴聯邦參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee），五角大廈打算動用10億美元（約304億台幣）授權，以透過「總統撥款權」（presidential drawdown authority），轉交台灣武器。而拜登政府也運用了同樣的機制，將軍備轉交烏克蘭。他指出，拜登政府會在動用總統撥款權下，要求提撥資金，以回補送交台灣的武器系統。

而美國快馬加鞭提撥數十億計美元軍援台灣，正是華府要遏阻解放軍攻台努力的一部分。