許多觀光客到台北旅遊必訪台北101，一名網友近日用蘋果內建地圖，發現台北101的縮圖似乎少了一節，原本應該要有8節才是正確的高度，但縮圖卻只有7節，引起網友熱烈討論，不少人笑歪直呼，這到底是怎麼發現的，原PO看地圖看的好仔細。

一名網友日前在PTT上分享，使用蘋果內建的地圖，意外發現台北101變矮了，對比台北101的照片，蘋果地圖上的101只有7節，但算了算原版的101應該要有8節才對，這應該算是很嚴重的錯誤吧？不知道有沒有辦法反應修改？

蘋果地圖中的台北101少一節。（圖／翻攝自蘋果地圖）

貼文引起網友討論，不少人歪樓直呼，到底要怎麼樣才能發現這個微小的差異，原PO太強了。「也看太仔細了」、「笑死 到底怎樣發現的」、「推好眼力」、「到底怎麼發現它少一節的」、「蘋果：竟然有人真的會去數」、「這個不堆不行，太好笑了」、「台北101被矮化了」。

另有網友則建議說，可能在蘋果地圖裡面回報這個問題，或許能得到改進。不過，也有網友笑說，可能就是故意畫不正確的，因為真的畫滿8節可能會被台北101的公司告侵害商標。