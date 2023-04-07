●Baird投資策略分析師 Ross Mayfield表示，市場正試圖判定是「增長與衰退」的恐慌還是「聯準會升息」的恐慌比較會影響股價，因此市場在勞動力市場轉弱是好消息還是壞消息之間猶豫不決，因為就業市場轉弱可能促使聯準會暫停升息，但另一方面，也意味著經濟衰退可能真的就要到來。

●美銀財富管理公司全國投資策略師Tom Hanlin表示，投資人對於聯準會在下次會議（5月）是否升息的押注約莫是五五分，但聯準會已經表明必要時，他們會將利率維持在高點，這樣的差距是引發市場波動的原因。

●美銀財富管理公司資深投資策略師Rob Haworth表示，投資人開始質疑聯準會在抑制通膨方面是否已經走過頭，導致經濟嚴重放緩、甚至陷入衰退。市場將越來越關注後續發布的數據，並據此判斷利率何時到頂。很多人開始在想「經濟要衰退了嗎」，並已開始為此定價，所以現在壞消息肯定就會是壞消息。

●Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，市場有點超賣了，尤其是當我們看著聯準會正在接近「暫停升息」。在周末連假前夕，美股走高，而成交量有些減少。一點點買盤真的就能推升市場。

●摩根大通分析師Andrew Tyler表示，美國就業市場持續降溫，經濟衰退正在逼近，市場將持續保持避險基調。