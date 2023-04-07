根據櫃買中心公告，所有發行人可發行標的有194種，較112年第1季新增的公司有：精剛(1584)、大車隊(2640)、豆府(2752)、僑威(3078)、港建*(3093)、璟德(3152)、波若威(3163)、順達(3211)、臺慶科(3357)、兆利(3548)、禾瑞亞(3556)、磐儀(3594)、鼎翰(3611)、聯合(4129)、凌陽創(5236)、杰力(5299)、建榮(5340)、中菲(5403)、高技(5439)、富驊(5465)、智冠(5478)、力麒(5512)、福邦證(6026)、上奇(6123)、海韻電(6203)、岳豐(6220)、系微(6231)、普萊德(6263)、泰詠(6266)、韋僑(6417)、點序(6485)、保勝(6517)、長科*(6548)、勝品(6556)、是方(6561)、奈米醫(6612)、朋億*(6613)、叡揚(6752)、華景電(6788)、宏碁資(6811)、長佳智(6841)、晶采(8049)、翔名(8091)、天宇(8171)、巨有(8277)、明揚(8420)、台境(8476)、北基(8927)、大汽電(8931)；減少的公司有：晟德(4123)、雙美(4728)、智崴(5263)、益安(6499)、生展(8279)、愛地雅(8933)。

在A級發行人可發行標的部分，新增的公司有：濱川(1569)、金穎(1796)、世豐(2065)、世德(2066)、泰茂(2230)、揚秦(2755)、公準(3178)、耀勝(3207)、台嘉碩(3221)、東浦(3290)、佳穎(3310)、崧騰(3484)、聯上(4113)、杏一(4175)、金洲(4417)、捷流(4580)、德英(4911)、新盛力(4931)、新鼎(5209)、美而快(5321)、台林(5353)、國眾(5410)、聰泰(5414)、倉和(6538)、信紘科(6667)、安碁(6690)、廣閎科(6693)、軒郁(6703)、倍力(6874)、安國(8054)、東捷(8064)、大世科(8099)、泰藝(8289)、愛地雅(89330；減少的公司有：精剛(1584)、港建*(3093)、波若威(3163)、兆利(3548)、禾瑞亞(3556)、聯合(4129)、健亞(4130)、瑞基(4171)、凌陽創(5236)、杰力(5299)、彩富(5489)、福邦證(6026)、岳豐(6220)、系微(6231)、勝品(6556)、華景電(6788)、晶采(8049)、翔名(8091)、常珵(8097)、天宇(8171)、巨有(8227)、明揚(8420)。