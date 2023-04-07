屏東縣霧台鄉去年12月間發生台灣黑熊遭獵殺事件，而且多名獵人還囂張載著黑熊「三貼」騎車影片上傳網路，輕佻模樣引來外界撻伐，屏東地檢署傳訊相關涉案人到案，向法院羈押顏姓男子獲准，另5人交保。檢方今偵結起訴，上午舉行「你我都是台灣黑熊守護者」記者會，並由檢察官說明相關偵辦及起訴案情。

屏東檢警在去年12月中旬發現，霧台鄉隘寮北溪1頭一級保育類野生動物台灣黑熊遭獵殺，循線找到顏姓男子，並在其霧台住處冰箱起獲台灣黑熊及野山羊屍體，另有14隻台灣水鹿腳、1只水鹿頭標本及1把土製獵槍，訊後諭知20萬元交保。

檢方發現犯嫌除了獵殺黑熊外，還有大批保育類動物。(中時資料庫)

數日後網路流出一段紅色機車騎士與後座乘客間載著1隻台灣黑熊「三貼」騎車畫面，影像中包括拍攝者至少有3組騎機車民眾，其中1人還疑持獵槍，誇張行徑遭各界撻伐。

檢方根據影片，傳喚六位民眾到案，並對主嫌顏男向法院聲請羈押獲准，顏的兒女及麥姓、歐姓男子各10萬交保；何姓男子5萬交保。

檢方事後又查出，顏男兒子除騎機車載黑熊屍體，疑也參與獵捕，已在去年12月底也將顏男兒子聲請羈押獲准。