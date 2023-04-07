國道3號北上大甲段165.7公里處，今天早上7時交通擁擠，有民眾報案有人躺在車道上，警方到場後赫見一條大棉被，掀開後裡面沒有人，解除一場驚魂記。

國道第7大隊表示 ，國道3號北向165.7公里於4月7日7時19分許，發生一起自小客車失控側翻事故。

經過初步了解為自小客車(董男、57年次)行駛於內側車道，疑似為閃避掉落物棉被，造成車輛失控側翻於外側車道上，所幸駕駛未受困且無明顯外傷，送大甲光田醫院檢查。

該事故發生後一度佔用中線、外側車道，並造成車流回堵約1公里，最後於8時完全排除恢復通車；詳細事發經過及原因仍待進一步調查釐清。

國道第七大隊呼籲，平時應建立良好行車觀念，使用正確駕駛姿勢，若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生；行車前務必檢查貨物是否嚴密覆蓋或綑紮牢固，以免掉落後造成二次事故發生，並避免違規受罰，同時亦可能被收取散落物處理費用；裝載貨物應嚴密覆蓋、捆紮牢固，違者將依道路交通管理處罰條例第33條第1項第11款，處3000~6000元罰鍰，另嚴重時將以公共危險罪究辦。