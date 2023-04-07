前總統馬英九跟總統蔡英文近期相繼出訪中國大陸、美國兩地，由於蔡還跟美國眾議院議長麥卡錫（McCarthy）會晤，讓綠營歡天喜地。然而臉書粉專《政客爽》整理出馬、蔡二人執政時的外交成績，網友一看直言「天壤之別」。

從《政客爽》貼出的圖表可以看到，馬政府時期在外交上的成就包括兩岸ECFA、台美免簽證、台日投資協議、台日漁業協議、台星FTA、台紐FTA、連續8年參加WHA、加入國際民航組織、加入聯合國氣候高峰會、免簽增加110國。

反觀蔡政府的外交政績，該粉專發現她執政7年多，只有「喊台美友好100遍」、「裴洛西、麥卡錫合照兩張」、「什麼毛都沒簽到」、「什麼國際組織都沒加入」、「斷交9國」。

《政客爽》怒轟，好了啦民進黨，蔡政府外交實力就是被馬政府完爆！民進黨開放萊豬，沒有跟重要國家簽貿易協定；宣稱蔡英文執政下美日澳跟我們超級好，但對外既沒建交也沒有加入任何國際組織。他怒批，「那到底是好個三小？外交如果只是靠喊燒，那三歲小孩也可以當總統或是外交部長。」

看完馬、蔡外交政績，網友也紛紛留言，「民退黨政府失能，只會用話術來催眠人民」、「千萬不要比做事」、「還馬英九公道必蔡英文」、「外交問題0分、兩岸問題0分、民生問題0分、斷交100分」、「不比較沒傷害，一出手便知有沒有」。