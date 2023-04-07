法新社報導，喬治艾娃在IMF與世界銀行（World Bank）下週召開春季會議前的演說中表示：「由於地緣政治緊張升高，通貨膨脹居高不下，強勁復甦遙遙無期。」

她還在華府一場活動中說：「這對所有人的前景都將造成傷害，尤其是對最弱勢的人和最弱勢的國家。」

俄羅斯去年2月揮軍入侵烏克蘭，波及全球經濟，驟然打斷了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的復甦，全球去年經濟成長率幾乎腰斬至3.4%。

雖然亞洲新興市場的經濟產出可望大幅增加，預料印度和中國將占今年所有成長的一半，但全球9成先進經濟體預估成長減緩的影響將蓋過這些好消息。

喬治艾娃表示：「成長依然處於歷史性低點，現在和中期都是如此。」

她還說，未來5年全球經濟成長率可能維持在3%左右，這是1990年代以來最低的中期預測。

喬治艾娃表示，預期低所得國家將受到借貸成本高漲和出口需求下滑的雙重打擊，恐導致貧窮和飢餓情況惡化。

她說：「約15%低所得國家已經陷入債務困境，另有45%正接近這種狀況。」她呼籲較富裕的IMF成員國提供更多援助。