一名駕駛日前行駛在北市水源快速道路時，遭後方內側一輛休旅車從車內「射出雷射」，該駕駛當下被後照鏡的反射雷射光照到眼睛，眼睛非常痛。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

一名駕駛日前行駛在北市水源快速道路時，遭後方內側一輛休旅車從車內「射出雷射」，該駕駛當下被後照鏡的反射雷射光照到眼睛，眼睛非常痛，一度看不太到前方，最後只能趕緊下交流道就醫，眼睛有發炎受傷；行車紀錄器畫面曝光，對方車主疑似使用雷射筆，網友紛紛怒批「太惡劣！一定要報警」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享事發影片，一輛轎車行駛在北市水源快速道路由北往南，在靠近基隆高架橋匝道口時，後方一輛轎車的駕駛座竟「射出綠色光線」，對方駕駛疑似使用雷射筆朝前方射，原PO當時被後照鏡反射的雷射光射向眼睛，一度造成眼睛疼痛，看不太到前方，最後忍著痛駛離快速道路就醫。

一名駕駛日前行駛在北市水源快速道路時，遭後方內側一輛休旅車從車內「射出雷射」，該駕駛當下被後照鏡的反射雷射光照到眼睛，眼睛非常痛。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

「真的是莫名的遭遇，現在開車都會怕，還請其他駕駛要小心！」原PO說當時他行駛在中線，被後方內側道路一輛銀色休旅車從車內射出雷射光，她被後視鏡反射的光線射到眼睛相當疼痛，之後去眼科檢查，眼睛有發炎受傷；事發在上月31日早上9點，行車紀錄器畫面曝光引發譁然。

其他網友留言「這雷射俠就不怕他害車主出車禍後連帶把自己也帶走嗎」、「對方手也太準了吧，雙方都在移動，還要一邊開車一邊瞄準你，更要透過照後鏡反射到你的眼睛」、「原PO如果有看到留言，麻煩檢舉加報警，這種人姑息只會造成更大的傷害」、「太惡劣，如果裝電子後照鏡不知道會不會降低傷害」。