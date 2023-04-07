高雄23歲張姓男子5日晚間將車子停在路邊怠速，員警驚覺有異上前盤查，張男看見員警難掩緊張，一下車馬上將車門關上，但張男的手速似乎太慢，仍讓車內的K味飄散出來，員警隨後也在車上找到毒品K他命。不過最讓員警看傻眼的，是張男的吸食器居然是用紅遍全球的「暴力積木熊」外觀，熊身上還印製盜版的LV花紋，這麼潮的盜版吸食器也讓員警看傻眼，並依違反毒品危害防制條例裁罰。

鳳山分局男成派出所員警巡邏時，發現張男將車輛停放路邊怠速，員警察覺有異，便上前盤查，張男看見員警上前查詢身分時，雖乖乖配合下車，但緊張神情全寫臉上，尤其下車後用超快手速將車門關上，想要掩飾車上濃濃的K味。

不過不知是張男手速仍待加強，還是員警鼻子夠靈敏，K味仍飄散出車外，遭到員警聞到，員警立即要張男乖乖交出毒品，而疑似剛吸完的張男貌似還在「茫」，並沒有多做辯駁，乖乖地聽從指令，將裝有K他命的夾鏈袋與信封袋拿出。

不過整件案件最吸睛的莫過於張男的毒品吸食器，相較於傳統的玻璃吸食球，張男的吸食器居然是風靡全球的暴力積木熊造型，外觀還印上盜版的LV經典花紋，讓警全都看傻，訊後依違反毒品危害防制條例裁罰。

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