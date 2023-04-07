日本近日宣布將對23項半導體製造設備進行出口管制，以配合美國遏制中國製造先進晶片的能力，傳出北京政府將禁止某些稀土磁鐵技術的出口作為反擊，這讓日本、南韓業界都非常著急，擔憂將對經濟產生巨大影響。

日經新聞報導，據悉中國政府正在討論禁止出口使用稀土的高性能磁鐵等製造技術，因稀土被用於電動汽車（EV）等廣泛產品，中國將通過在稀土領域掌握主導權，以抗衡美國晶片制裁。

《讀賣新聞》則指出，中國計劃禁止出口稀土磁鐵技術，此舉將讓日企蒙受損失，根據統計，中國在釹磁鐵和釤鈷磁鐵市場的全球市占高達84%以及90%，反觀日本僅有15%和低於10%的市占，引起日本政府擔心，如果中國稀土磁鐵供應中斷，將對經濟產生潛在的巨大影響。

南韓業界對此也感到焦慮，另根據《中央日報》報導，中國恐再次將稀土資源武器化，南韓學者示警，他們對中國稀土進口依賴度超過70%，國家恐因此陷入緊急狀態。