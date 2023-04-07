一名OL近日在網路抱怨，第一次請生理假就被主管駁回，理由是「未事先告知」，她傻眼問「生病或身體不適能提早預知嗎？」不過有網友看完她的發文質疑，「你是不是沒有跟主管講，直接系統申請？感覺主管在意的是尊重的部分。」

一名女網友在Dcard發文指出，在公司待一年多從沒請過假，最近第一次請生理假就被主管駁回，理由是「未經提前告知，導致現場人力調度有難度。」她抱怨「生病或身體不適能提早預知嗎？」

女網友出示截圖，她在上周六（1日）上班時間前4分鐘丟出請假單，並詢問網友「想請問大家生理假的請法？上班前幾分鐘遞假單不算提早請的話，要提早多久才正確呢？」

有網友留言挺原PO，「生理假可以預先告知？我還真是第一次聽到」、「哇靠！生理假要事先請？」大多人則認為是禮貌問題，「看起來主管在乎的是沒有先口頭告知，直接送假單吧」、「覺得主管只是在意尊重、禮貌吧！就算都是以系統送件為主，但基本上的尊重要有，尤其生理假就是比較臨時的假」。

也有網友直言，「雙方都有問題吧，基本上臨時請假就應該先通知主管，這難道不是基本常識嗎？主管部分可以換個方式溝通，而不是直接駁回。」