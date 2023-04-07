大陸首個十萬噸級陸相頁岩油開發平台正式投產。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端7日報導，大陸「中國石油」6日發布消息，大陸首個10萬噸級陸相頁岩油效益開發示範平台——大港油田滄東凹陷5號平台已正式投入生產。

頁岩油是附存在頁岩基質孔隙或裂縫中的石油，屬於最難開採的非常規資源之一，油頁岩除油母質外，一般的成分為無機物和瀝青。根據沉積環境，油頁岩可分為海相、湖相和陸相三種。。滄東5號平台位於河北滄州地區，共有9口頁岩油井，經過3個多月試採，產能穩定在280噸左右。

中國石油大港油田新專案事業部經理姜文亞指出，近年來，加速推進頁岩油富集理論創新和配套技術一體化攻關，攻克了斷陷盆地頁岩油甜點優選評價、壓裂提產等關鍵技術難題，取得了陸相頁岩油富集理論與評價技術的原創性突破。

平台建設過程中，攻關形成了前置二氧化碳增能改造提產關鍵技術，在大幅提升產量的同時，實現碳埋存1.3萬噸。大港油田頁岩油示範平台的投產，為大陸陸相頁岩油規模效益開發提供了借鑒。