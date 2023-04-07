根據新華社報導，大陸國台辦發言人朱鳳蓮7日表示，包含台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」，在民進黨當局指使下，以民主、自由、合作為藉口，打著「學術交流」、「研討」等旗號，在國際上大肆兜售台獨主張，極力拉攏貼靠反華勢力，製造「一中一台」、「兩個中國」等違反一個中國原則的事件，拓展台所謂「國際空間」。
因此，大陸方面決定對上述2家機構採取懲戒措施，禁止其負責人進入大陸和香港、澳門特別行政區，禁止大陸有關組織和個人與其進行合作。
根據新華社報導，大陸國台辦發言人朱鳳蓮7日表示，包含台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」，在民進黨當局指使下，以民主、自由、合作為藉口，打著「學術交流」、「研討」等旗號，在國際上大肆兜售台獨主張，極力拉攏貼靠反華勢力，製造「一中一台」、「兩個中國」等違反一個中國原則的事件，拓展台所謂「國際空間」。
因此，大陸方面決定對上述2家機構採取懲戒措施，禁止其負責人進入大陸和香港、澳門特別行政區，禁止大陸有關組織和個人與其進行合作。
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