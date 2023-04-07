總統蔡英文在美國時間5日與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，就台美關係等議題進行會談。對於此次會晤是否為「重大外交突破」？新黨台北市議員侯漢廷直言「別再騙了，台美關係只有更壞」，並強調總統蔡英文此行是一廂情願對美，讓台灣徹底淪為美國籌碼，再說台美關係好，純屬自欺欺人。

侯漢廷昨(6)日在臉書直言，見不到聯邦行政官員、沒有簽訂協議、全程閉門會談、沒有書面聯合聲明，這也能叫「外交大突破」？侯漢廷進一步指出，民主黨全程對蔡英文壓制矮化，連與眾議院民主黨領袖傑弗瑞（Hakeem Jeffries）見面了，還要求照片晚幾天發、辦公室不願證實；頒獎典禮既無直播更無錄影。侯漢廷也提到，蔡英文高喊「民主夥伴共榮之旅」，但美國總統拜登(Joe Biden)同時間舉辦民主峰會卻要唐鳳在台灣拍影片，簡直把蔡英文當空氣，美國官方對蔡英文已經不是無視而是蔑視。

此外，侯漢廷認為，麥卡錫會後提出包括軍購如期交付、加強經濟合作、提倡共同價值三點，「這三點廢話麥卡錫要嘛管不到，要嘛不需要麥卡錫」。侯漢廷說民主黨極盡所能無視蔡英文，利用台灣恢復中美接觸，習拜通話、讓布林肯、葉倫訪問中國。侯漢廷直言，蔡英文此行是一廂情願對美，卻讓台灣徹底淪為美國的籌碼，「我本將心向美國，奈何美國照中國。」再說台美關係好，純屬自欺欺人。

對於蔡麥會吸引大批媒體關注，侯漢廷則反問，究竟是關注蔡英文了不起，還是關注中美緊張與台海危機？