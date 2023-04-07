李珮瑜以注漿翻模的陶器作品作為展覽品，也呼應了當初2002年大火的吞噬。（高市文化局提供／楊舒婷高雄傳真）

駁二駐村藝術家李珮瑜從7日至4月15日，於駁二大義區C7倉庫展出「勝雄商行」，展名取自位於鹽埕建國市場內祖父母經營的傳統柑仔店「勝雄商行」，李珮瑜梳理過去4年間為柑仔店做的影像與聲音紀錄，並展出以柑仔店經典商品如養樂多、米酒、髮油、冬菜等物件注漿翻模的陶器作品，藉由藝術創作述說守護阿嬤生活了近半世紀的菜市場。

鹽埕區建國市場以日治時期常見的店舖住宅型態建造，過去因鄰近交通樞紐，被熱鬧繁華的老戲院環繞，曾有過極為興盛的歲月。隨著消費習慣改變，富含人情味的傳統市場與柑仔店逐漸式微。建國市場從40幾間到現今僅存4間店鋪，而李珮瑜近90歲高齡的阿嬤李鍾源金女士，仍堅持每日早上開店營業至中午，守著菜市場的鄰居熟客，也守著對已逝阿公的承諾。

「以前這裡擠都擠不進來要排隊購買，過年前更要有5個人手顧柑仔店才夠」，李珮瑜的阿嬤指著一排閒置的攤位，解說著過去的攤位位置，也感嘆現今市場的式微。李珮瑜的祖父母以一間柑仔店餵飽一家人，李珮瑜更是從小經常往菜市場跑，與阿嬤感情深厚。

如今回到故鄉駐村創作，以所學的藝術作為媒介，藉由寫生、注漿翻模等工作坊與成果展，述說勝雄商行的故事，盼能讓更多人認識這個曾經繁華蓬勃，走過時代變遷與2002年祝融之災的建國市場。

李珮瑜表示，選擇以陶土這個媒材作為「勝雄商行」主要的創作方式，將柑仔店的商品翻模後，歷經柴燒、燻燒，土坯上自然的火痕呼應了那場大火，雖然吞噬了店裡的有形之物，但也透過藝術創作，將回憶定型在完成的陶作上。

高市文化局長王文翠表示，許多國內外藝術家來到駁二駐村後，會選擇常民生活中不可或缺的菜市場作為認識台灣、高雄的起點，而李珮瑜卻是以守護家族記憶的勝雄商行為起點，透過創作帶著大家走訪1970年代鹽埕埔最熱鬧的菜市場。駁二藝術家駐村計畫鼓勵藝術家從歷史脈絡與文化民情擷取創作靈感，也透過工作坊、成果展等互動，讓民眾有更多機會認識各類型創作方式與題材，讓藝術更貼近生活。