●特斯拉周四股價下跌0.25%，收在185.06美元，連跌第4天。特斯拉上周未公布第一季交車量達到42萬2875輛，創下單季新高，展現出在美國、中國和歐洲接連降價的成果，卻也引發該美國電動車大廠得仰賴降價促銷，進而使利潤縮水。最新消息是特斯拉宣布Semi電動卡車和一款平價電動車將使用磷酸鋰鐵（LFP）電池。

●Alphabet漲3.78%，收在108.42美元。《華爾街日報》報導，Alphabet旗下谷歌公司擬在其搜尋引擎中添加人工智慧（AI）功能。

●開拓重工（Caterpillar）下跌2.04%，收在209.17美元。投資人擔心經濟可能即將衰退，該工業股領頭羊過去3天以來累計下挫9%。

●AMC Entertainment Holdings Inc周四股價飆漲21%。德拉瓦州衡平法院駁回了該連鎖戲院提出的解除「維持現狀令」請求。AMC計畫將特別股轉換成普通股，但需要先獲准解除「維持現狀令」。

●Levi Strauss & Co股價重挫16%，收在15.14。該知名服飾公司上季營收優於市場預期，但成本高漲導致利率縮水。

●短期租房平台Airbnb周四股價收跌4.90%，盤中一度重挫6%。網路媒體The Bear Cave發布一份報告，公布其客戶在住房期間種種不愉快的經歷，包括突然要求額外支付清潔費、在最後一刻遭取消訂房，以及在房間和浴室發現隱藏攝相機等等。