蔡英文總統於台灣時間6日與美國眾議院議長麥卡錫及跨黨派眾議員會晤，行政院長陳建仁今赴立法院備詢受訪表示，蔡總統出訪相當成功，也預期台美關係會更上層樓。針對前總統馬英九提到台灣、中國「都是我們中華民國，都是中國」，對此，陳建仁指出，台灣本來就是主權獨立國家，兩岸互不隸屬，馬前總統沒有交代很清楚。

陳建仁表示，蔡總統這次出訪相當成功，總統跟美國眾議院議長麥卡錫在雷根圖書館會談，內容相當深入，也受到國際媒體重視有正向的報導，這是台灣走向世界的一大突破。

陳建仁提到，可以看到麥卡錫帶領朝野議員跟蔡總統帶領的團隊討論，對於台灣民主自由和科技的發展相當肯定，這是對於台美關係未來能夠更加發展很好的突破，也預期台美關係會有更上層樓。

至於蔡麥會是否會造成陸方軍演，陳建仁表示，台海現況國防和國安單位都有所掌握，而且會持續追蹤，也會做好相關準備請國人放心。

另外，馬英九在中國大陸提到台灣、中國「都是我們中華民國，都是中國」，大陸國務院台辦主任宋濤在為馬英九餞行時說，要堅持一個中國原則和「九二共識」，家裡面的事商量著辦，都能得到妥善的解決，決不能讓外人插手。

陳建仁表示，台灣本來就是主權獨立國家，兩岸互不隸屬，馬前總統沒有交代很清楚，台灣確實是我們的事，不是中國大陸的家務事，馬前總統應該在當下跟中國大陸表明清楚。