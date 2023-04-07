台北遠東香格里拉飯店搶普發現金商機，推出住房和餐飲消費滿六千送六千的回饋活動，自4月17日起至5月31日期間，國人於飯店住房或餐廳消費滿六千元，即可獲得六千元「餐飲大紅包」，共有六張一千元餐飲抵用券，可於9月30日前到飯店館內任一餐廳或酒廊使用，每次不限使用張數，只要消費滿三千即可使用一張，預計這波回饋活動將為飯店帶來20％的業績成長。

因疫情趨緩國境解封，國際旅客回流與年節旅遊聚餐消費，台北遠東香格里拉去年第四季起餐飲、宴會業績已恢復疫情前水準，飯店搶搭這波六千元政府補助熱潮，鎖定國人熱衷旅遊、享受美食美酒，為吸引國人將這筆補助運用於飯店住宿與用餐，祭出加碼回饋價值六千元的「餐飲大紅包」，國人於4月17日起入住台北遠東香格里拉，或是到飯店各餐廳消費滿六千元即可獲得「餐飲大紅包」，於9月30日前回到飯店的5家美食餐廳包含「香宮」粵菜餐廳、上海「醉月樓」、人氣自助餐廳「遠東Cafe'」、「馬可波羅」義大利餐廳，以及有鐵板燒、懷石料理、握壽司與天婦羅等完整精緻日料選單的「ibuki」日本料理餐廳，都可使用。

台北遠東香格里拉飯店今年也已計劃推出一系列飲饌活動，包含邀請國外星級名廚與得獎調酒師客座、跨界聯名、節慶美食、主題下午茶與頂級餐酒宴等，趁勢推出「餐飲大紅包」搶攻回頭客，鞏固飯店第二季與第三季的營收以達成年度目標。