Hell of a response from Chris Sale after walking the first 2 batters of the day on 8 pitches.



3 straight Ks.pic.twitter.com/Iuhov19gsQ — Tyler Milliken ⚾️ (@tylermilliken_) April 6, 2023

Masataka Yoshida with the first double of his big league career.



He's now 2-for-3 with a walk today. pic.twitter.com/9jS8WQ9nhi — Tyler Milliken ⚾️ (@tylermilliken_) April 6, 2023

幾乎從球迷目光中消失的紅襪明星左投賽爾（Chris Sale），7日對陣美聯弱旅老虎繳出5局失3分的投球數據，打線也給足了火力支援，包含吉田正尚甩開低潮繳出雙安，最終紅襪以6比3收下勝利，賽爾拿下睽違1年半的勝投。

7度入選明星賽的賽爾，是大聯盟最具代表性的頂尖左投之一，但過去3個球季一直飽受傷病摧殘，不過今天終於結束自2021年9月23日以來的勝投乾旱期，只是過程中波折不斷，賽爾首局連續投出8顆壞球，接連保送老虎頭兩位打者，但在投手丘與教練團溝通後，塞爾迅速改善狀況，連續三振3位打者安全下莊。

賽爾將功勞歸功於教練團適時喊出暫停：「我覺得這輩子從來沒有連續投過8顆壞球，他們出來的時機點很好，在那之後我連續投出3次三振。」紅襪總教練透露與塞爾在休息區開玩笑的對話，「真是有趣的策略，你的球靠近好球帶，但無法獲得青睞。」受到鼓舞的塞爾也表示柯拉就是這樣的人，擅長減輕壓力。

2局遭到傑克羅傑斯（Jake Rogers）打出2分砲，賽爾投完5局退場時，紅襪仍以2比3落後，但6局上紅襪打線單局打下4分，包括杜瓦（Adam Duvall）3分砲超前比分，也讓賽爾順利取得勝投資格，終場紅襪以6比3擊敗老虎，賽爾拿下本季首勝，不過累積防禦率仍是偏高的11.25，至於日籍強打吉田正尚則繳出3支2，選進1次保送並跑回1分，打擊率為2成50。