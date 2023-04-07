性感網紅素海霖宣告進軍日本AV界，以「繪麗奈」為藝名出道，處女作上架後登上日本Amazon熱銷榜冠軍，不過才上架不到一星期，竟被爆出「無碼版」在網路上瘋傳；對此，她親自做出回應。

繪麗奈推出進軍日本AV界的處女作，片長總長165分鐘，片中和知名AV男優清水健及兩位男優激戰，雖然上架就登上熱銷榜冠軍，但評價相當兩極，多數人除了批評身材較為豐腴，還有明顯贅肉，與封面宣傳照有所差異，更指出劇情沉悶加上毫無演技，很容易出戲。

根據《香港01》報導，繪麗奈的處女作上架不到一周，「無碼版」便在網路上瘋傳，不過專家仔細觀察後，發現只是官方釋出的「薄碼」版，而非真的無碼版，繪麗奈親上火線回應：「謝謝大家的用心，雖然都說我不好看，但還是花時間去後製加工」，對於被指出她在完事後拒讓男優「發洩」，讓外界感覺到在耍大牌，她高EQ感謝眾人批評，並允諾「未來會有你想要的畫面」。

繪麗奈在出道前就小有名氣，不僅曾上訪談節目大聊被出軌的經歷，還拍過「無罩散步」的影片引發熱議，但以AV女優身份出道後，便將Instagram多數火辣照片隱藏或刪除，而她在出道的宣傳片中，除了大方透露「小六開始就想滾床」，更指出因為喜歡看日本AV，正在努力學日文，就連社交網站上的自介及貼文也以日文為主，藉此拉近與粉絲的距離。