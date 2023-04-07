周四泛歐Stoxx 600指數收盤上漲2.35點或0.51%，為458.94點。銀行股升1.8%，提供上漲最大助力。

在今年初經歷強勁開局之後，歐股在三月一直面臨拋售壓力，近期的銀行業動盪讓風險情緒低迷，驚慌的投資人也擔心好壞參半的經濟數據以及即將到來的衰退。

然而市場仍預估歐洲央行在下次的政策會議將繼續升息。

CMC Markets UK的首席市場分析師Michael Hewson說，有鑑於歐洲央行首席經濟學家Philip Lane警告稱，歐盟的食品通膨依舊在上升，歐洲央行在未來幾周進一步升息的壓力正在加大。

投資人正密切關注美國訂於周五公布的非農就業報告，以尋找全球利率前景的線索。

德國2月工業生產高於預期，為月增2%，部分原因為汽車製造業的增長強勁。

房地產股上漲2.7%。

殼牌(Shell)升2.3%，報2417英鎊；該油氣巨頭預計第一季液化天然氣(LNG)產量將會增加。去年，殼牌在澳洲的LNG工廠曾經停產。

金融軟體公司Temenos升1.7%，報65.1瑞郎；新聞報導稱，該公司最近幾周要求潛在的買家表達收購的興趣。

蘇黎世保險漲1.9%，報452瑞郎；該公司稍早表示，將退出淨零保險聯盟(NZIA)，成為在不到一週內，第二個退出該氣候聯盟的創始成員。

瑞士信貸(Credit Suisse)上漲0.7%，此前瑞士當局指示該行，取消或減少最高三個級別的管理高層的獎金支付。

由於受耶穌受難節和復活節假期的影響，歐洲股市將在周五和下周一休市。