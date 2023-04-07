去年8月台南殺警案發生後剛5天，一名44歲吳姓男子闖入台南市學甲區宅港派出所，當場亮雙刀欲砍殺值班李姓員警，遭連開13槍制伏，吳男身中6槍幸無生命危險。審理過程中，吳男辯稱完全不記得犯案過程，法院經過專業醫院鑑定，認定他雖有酗酒習慣，案發當下無損辨識能力，因此涉犯殺人未遂罪嫌，判7年徒刑。

檢警調查，吳嫌在8月26日下午3時許渾身酒氣站在宅港派出所前，藉口天氣熱，進派出所吹冷氣，坐不久後即站起，質問警方為何取締友人酒駕，隨後竟抽出預藏於腰間的2把菜刀攻擊值班李姓員警。

李員先是徒手架住菜刀並將吳男推開，再衝出派出所，與吳嫌保持約3公尺距離，對空鳴1槍，但吳嫌持雙刀不斷逼近，李峻安遂朝吳嫌非致命部位的腿部開槍，打完12發子彈，又緊急更換彈匣再開1槍，前後共開13槍才將吳嫌制伏。

吳男當場身中6槍，分為左大腿1處、右前手臂2處、右下腹部1處、左右小腿各1處，送往永康奇美醫院救治後無生命危險。

法院審理時，吳男辯，他並無犯意，但對案發當下過程他完全沒有印象。

法官要求將吳送交醫學單位鑑定，認定他雖有酗酒成癮問題，但犯案當下並未達到足以影響判斷力或衝動控制能力的酒精中毒狀態。因此依殺人未遂判刑7年。