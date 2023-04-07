湖南張家界天門山4日13時30分許，發生來自福建、河北、河南、四川三男一女4人疑似相約集體跳崖事故，三男跳下後，女子被及時制止，但她企圖跳崖前已服毒，經緊急送醫搶救無效死亡。轄區張家界市永定區人民政府新聞辦公室7日通過官方用戶端「掌上永定」發布《情況通報》稱：經公安部門查明，3名男子已跳崖身亡， 4人均係輕生，排除刑事案件及其他因素。事件發生後，迅速展開搜救、善後等工作。目前後續相關工作正在進行中。

澎湃新聞報導，一份網傳文件顯示，湖南張家界市天門山景區4月4日發生一起遊客翻越安全護欄跳崖事件，有3名遊客跳下，還有1名遊客欲跳崖被阻止。該份文件落款為「張家界市永定區人民政府辦公室」。

張家界市委相關部門一名負責人6日表示，張家界天門山景區4月4日下午確實發生了一起遊客翻越安全護欄跳崖事件，經初步判斷為輕生。目前當地正在搜尋跳崖人員，公安機關已介入調查。

該負責人指出，他也看到了網上流傳的這份落款為「張家界市永定區人民政府辦公室」的「情況彙報」文件，但文件沒有蓋章。市級層面已牽頭成立專門工作小組，第一時間趕赴現場處理此事。

當天，張家界市永定區相關部門一名負責人表示，針對此事，當地已成立專班正調查，公安部門也已介入調查，將發布通報。

大陸紅星視訊稍早前報導，張家界市文旅局一名工作人員稱，該單位行業管理科已前往現場摸查情況，「不是行業事故或者是意外事故」而是輕生；他們在跳之前都服了毒，那麼高的欄杆他要翻過去，最後有個女孩是被保安抓住了，跳了三個，第四個被抓住，但搶救都沒搶救回來。」該工作人員說，當地公安正在處理此事。

此前，網傳文件顯示，4月4日13時50分，接天門山景區報告，有4名遊客（3男1女）在景區山頂西線玻璃棧道距離出口約10米處翻越安全護欄跳崖。其中3人跳下，1人被及時阻止後緊急送醫，但因其跳崖前已經服毒，經搶救無效死亡。

前述文件公布了4名跳崖者的身分資訊，分別來自福建、河北、河南、四川。文件稱，經公安部門偵查，根據四人遺留物品（遺書）初步認定四人係輕生。

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