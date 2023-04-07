美國金融業監管局（FINRA）周二重罰金融巨頭高盛300萬美元（約新台幣9143萬）主要是高盛在2015年至2018年間，將6千萬筆放空股票的訂單錯植為做多的訂單，而造成此事的原因竟是更新自動交易軟體時，少打了一行程式碼。

Business insider報導，高盛錯植的訂單約6千萬筆，涉及超過10億股，其中有近800萬錯誤訂單被執行，FINRA與高盛皆未公開受影響的資金規模與損益狀況，高盛一直到2018年4月接到FINRA的通知後才修正軟體裡的錯誤。

高盛接受並同意FINRA的調查結果，但對於訂單錯植的事件既沒有承認也沒有否認，高盛發言人在上班時間並未回應Business insider的訪問要求。

報導提到，錯誤訂單使高盛向FINRA提交了不正確的交易報告，也留下了錯誤的帳戶與交易紀錄。FINRA表示，高盛已經修復相關系統，防止類似狀況再次發生。