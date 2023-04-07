台東市某私人土地租給營造業者，縣議員林參天說，接獲里長投訴卻被埋下大量廢棄物。（蔡旻妤攝）

台東市某私人土地租給營造業者，卻被埋下大量廢棄物。（蔡旻妤攝）

台東市區1處私人水利用地經地主去年承租給營造業者，業者卻疑偷埋大量廢棄建材，今天遭檢舉，地主擔心後續無法耕作，請業者開挖還地，不料挖到逾10公噸廢建材。環保局及保七總隊到場蒐證後，環保局表示，業者恐面臨刑責及高額罰金。

環保局表示，目前已挖出逾10公噸的營建廢棄物，現仍持續挖出，廢棄物中多為水泥磚塊、太空包、木製建材等，因水利用地是環境敏感地區，不可棄置廢棄物，依廢棄物清理法最高裁罰處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

這處私人水利用地位於市區太平溪旁，陽姓地主2021年租借給1家營造業者，未料，近期附近居民向地主反映該土地常有貨車及怪手進出，一開始地主認為業者放機具材料是很正常，但隨著租約將到期，加上被鄰居投訴，才發現有問題，要求業者開挖還地。

議員林參天表示，接獲當地里長吳秋蘭告知，營建業者以為把廢棄物清出還地就沒事了，這樣土地被違法糟蹋，所以他要求環保局到場蒐證，一開挖就真相大白了。

營建業者解釋，當初會埋這些水泥磚塊，主要是用來填平土地低漥處，因為遇到下雨就會積水，不僅影響堆放的建材，機具進出也易陷入泥濘中。至於埋設的廢棄建材，現在會配合環保局及保七總隊的調查。