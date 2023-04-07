一名女外送員抱怨日前在某夜市等店家餐點時，發現在她後面的餐點都已準備好，她上前詢問被嗆「妳可以轉單」，她認為店家態度很差，對方再嗆「不給你啦…一定要給你餐嗎」，還說「我已經很客氣了，不要逼我動手」，影片曝光引發討論，不少人認為應該曝光吵架完整過程，不能一味斷定是店家過錯。

該名女外送員在臉書「爆料公社」曝光當下影片，她當時上前訊問店家在她後面的餐點已經送出，為何她的餐點還未完成，店家不耐煩地回應「可以轉單啊」，她抱怨對方態度相當差，店家回嗆「我臉就長這樣，怎樣！問我媽啊！」她再度強調店家態度不對，稱會向平台投訴，店家則要她快去。

該名女外送員被店家怒嗆「可以轉單」，她認為這筆訂單還是得完成，但店家又說「是怎樣，不給你啦…一定要給你餐嗎」，她回應平台有與店家簽契約，本來就該按順序供餐，店家最後暴怒罵「我已經很客氣了，你不要逼我動手」讓她嚇到，店家還說「我動了嗎？掰掰」。

其他網友留言「是因為忙著互嗆，所以單做不出來嗎」、「坐等後續，千萬別和解！有個疑問有全部有全部影片嗎」、「沒有更早一分鐘之前影片？我覺得事情沒那麼單純」、「外送平台只會把外送員當免洗餐具，做外送本來就會被店家、平台、客人瞧不起」、「這種態度回家吃自己」、「一直以來我都是最反感一出事就出征店家，因為多是一個巴掌打不響」。