靜宜大學林姓女學生獨自前往緬甸，至今第10天仍無法聯繫上人，由於林女行動並無外力脅迫，台中市警局昨深夜已初步排除遭人蛇集團控制，但林女獨赴緬甸原因為何？去找朋友或另有目的？要住多久？這些警方都要釐清。因林女仍失聯，目前安危依然無法確定。

林姓女大生失聯進入第10天，由於目前不是寒暑假期間，但其租屋處大部分東西已搬走，似乎是有計畫暫時離開；接著，林女在清明連假前失聯，隔一天就搭機出境並轉機到緬甸仰光。

經調查，林女失聯這段期間，從監視器發現，林女在台行動都是自己一個人且出於自願，包括搭計程車北上、登機、路上行走等，看不出有外力脅迫等因素；警方昨天深夜已初步排除人蛇集團涉入。

但林女為何搭乘前往英國倫敦的飛機，大費周章從泰國轉機至緬甸，動機為何？去緬甸是找朋友或另有目的，要待多久？警方都將持續追查。因林女仍失聯，目前安危仍無法確定。