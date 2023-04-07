桃園市捷運工程局7日工作報告，市議員凌濤質詢捷運綠線進度，發現前桃園市長鄭文燦去年底還在任時宣稱捷運綠線2027年完工，但捷工局長劉慶豐坦承，要到2030年才能完工。凌濤質疑，才過幾個月，通車時間就延長3年，痛斥鄭文燦是不是詐騙桃園市民。

除凌濤外，市議員錢龍、林政賢、黃婉如也詢問捷運綠線進度，凌濤說，鄭文燦最早說2024年陸續完工，去年底又稱2027年完工。但劉慶豐坦言2027年「不可能」。他說，他上任後清查進度，發現要到2030年才能通車。讓凌濤痛斥，「可不可以說鄭文燦詐騙桃園市民」，劉慶豐回答「尊重議員表述」，凌濤再度詢問「鄭文燦是不是詐欺桃園市民」，劉慶豐雖未回應，不過凌濤說「局長我有看到你點頭」。

錢龍質疑最早幾年工作報告都有寫上捷運綠線完工時間，後來則變成「如期如質完工」。劉慶豐說，他上周發現捷運綠線2030年完工，因此來不及修改工作報告，他也透露，綠線維修機場光外觀就花了2年半還沒決定。