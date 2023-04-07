針對鳳梨產銷問題，陳以信(中)呼籲農委會及早啟動因應措施，不要等到價格崩跌才來動作，一切就來不及了。（曹婷婷攝)

天候因素造成今年鳳梨產期集中，台南關廟鳳梨提早半個月成熟，市場鳳梨量太大，農民喊苦「怎麼消化？」國民黨不分區立委陳以信參選台南第六選區立委，今早到關廟為鳳梨發聲，呼籲農委會及早啟動因應措施，不要等到價格崩跌才來動作，一切就來不及了。

關廟鳳梨4月步入盛產，南雄合作農場理事主席吳忠桀說，目前市場鳳梨量太多，希望政府幫忙打開外銷通路，給農民一條生路，他也提到，自從大陸不進口台灣鳳梨後，這幾年鳳梨轉而銷往香港，但數量懸殊，「大陸市場能開放的話，農民一定很支持。」

他還說，今年屏東有鳳梨因急著外銷日本，結果，果品太青遭退回，這些原本該外銷的數量又回到國內市場，市場勢必受衝擊。

陳以信說，鳳梨產銷亟待解決，今天見證裝箱1萬2000台斤出口香港，除鼓勵大家多吃鳳梨，希望農委會也能幫忙打開外銷通路，採取價格穩定措施，不管收購或貯存、外銷或加工，都須提早做準備，不要等到價格崩跌才來動作，一切就來不及了。