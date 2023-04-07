祖墳風水不可不慎，嚴重可能影響子孫氣運。命理專家小晏老師透露，小時候時常夢到阿祖跟她說「很冷、想換房子」，甚至她有次夢遊發現「阿祖的床淹水」，由於家中衰事不斷，媽媽帶她去收驚，詢問神明得知原來是祖墳出了問題。

小晏老師在《新聞挖挖哇》節目中分享自己的經歷，她說家族其他3房都非常順遂，唯獨他們家運勢很差。她透露，小時候睡覺很常夢到阿祖，阿祖跟她抱怨「住的地方很冷，想換房子。」她向媽媽提及此事，媽媽則要她別亂講話。

有次小晏老師夢遊，口中唸說「阿祖要帶我去玩」，媽媽見她跟空氣講話，趕緊想辦法把她引導回家；小晏老師還跟媽媽講，「阿祖的床好奇怪，都淹水。」

事後小晏老師的媽媽帶她到廟裡收驚，並詢問神明，神明警告，祖墳出了問題，再不處理的話，小孩會越來越不順，「誰會死都不知道」。長輩請專家到祖墳查看，開棺發現墳墓裡都淹水，且墓壁有個缺口，風水剛好影響到小晏老師家；將祖先撿骨後移到新的塔位，家裡運勢終於逐漸轉好。

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