小禎前夫、整形名醫李進良去年投資5百萬簽下的LuxyGirls，因在球場一字馬干擾球員罰球，掀起不小風波，連李進良都被酸民砲轟，挨批「養後宮」。近日，LuxyGirls受訪表示，李進良對她們非常照顧，界線也劃得很清楚，不希望外界誤解李進良。

職籃啦啦隊前陣子接連發生大尺度的干擾罰球事件，像是夢想家啦啦隊在林書豪罰球時，於場邊拍臀露底褲，遭批過於低俗；LuxyGirls也在罰球時出現「一字馬」的搖臀動作，遭不少觀眾砲轟把球場當牛肉場，掀起一陣討論。當時金主李進良表示，LuxyGirls會再檢討尺度拿捏的部分，盼望外界尊重專業的表演，也強調LuxyGirls會設計更多啦啦隊的動作。未料，部分網友把炮口瞄準李進良，好奇他花錢簽下的動機，甚至開酸是在養後宮。

根據《TVBS新聞網》報導，LuxyGirls隊長Ivanka強調李進良就像爸爸一樣在照顧她們，不惜花錢買衣服、鞋子和一人一個行李箱，也提供醫美福利，私下都叫他爸爸，「如果他真的要對我們怎樣，對這個團體也沒好處，他也懂既然要投資我們，就要劃清界線」，駁斥後宮說。提起一字馬風波，LuxyGirls表示是意外，否認炒作，也反駁是李進良指揮她們做一字馬。

LuxyGirls事後在IG限時動態再度回應：「其實不意外很多酸民，內心是多麼空虛，反正有錢人搭配妹子就一定是有問題（仇女仇富最佳代表），真是這樣的話，我們何須累個半死。」至於為何叫李進良爸爸，LuxyGirls表示：「那是因為我們的爸爸不帶任何外界猜測的情感，而是最純粹的照顧大家，像疼女兒一樣，心疼我們也為我們驕傲，也會因為我們的成長感動」，最後，LuxyGirls不忘對李進良隔空告白：「我們最愛老爸啦！」