越來越多人關心膝蓋的保養，有人擔心爬山、爬樓梯、跑步會傷害膝蓋，台大醫院復健部主任陳文翔表示，其實這些動作非但不傷膝蓋，甚至可減緩有退化性關節炎患者的疼痛，研究證實，不運動導致的肌少症、骨質疏鬆、肥胖等問題，才真的會傷害膝關節。

陳文翔在《名醫觀點》YouTube表示，隨著健康觀普及，現代人開始注重運動，但年紀漸長後常擔心爬山、跑步或日常上下樓梯會傷害膝蓋，事實上，非常多的科學證據顯示，上述動作都不會傷害膝關節。

他說明，很多醫學研究顯示，馬拉松不會增加退化性關節炎的危險性，登山對膝關節的影響在於下肢肌力的強度，「只要循序漸進的訓練下肢肌力，反而可減緩退化性關節炎患者的疼痛，尤其是訓練股四頭肌、大腿後肌、小腿肌肉，強健的肌力有助於保養膝關節，因而越爬山越有利於膝關節。」

他並提醒，若平常沒訓練下肢肌肉，突然爬難度較高的山時，輕則膝關節附近的肌肉、肌腱、韌帶受傷，重則造成軟骨磨損、導致退化，所以建議民眾平常要鍛鍊肌肉耐力，肌肉支撐力越強，越能減少膝關節的負荷。