前總統馬英九在中國大陸稱「我們國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國」；蔡英文總統認為，馬的論述跟現在環境有差距。對此，國民黨立委江啟臣表示，馬總統把國家定位放在中華民國憲法之下來談；國民黨立委洪孟楷則說，不要只承認美國的一中原則，卻不願意接受馬英九所說的一中原則。

江啟臣表示，憲法是否還是中華民國憲法，應該把條文拿出來念，馬總統把國家定位放在中華民國憲法之下來談，這是最基本的，中華民國是我們最大公約數，在憲法底下界定兩岸關係。

他認為，不管是馬前總統訪問大陸或蔡英文總統出國訪問都一樣，都是凸顯中華民國，認為都是好事，凸顯中華民國存在，作為一個國家的事實。

洪孟楷指出，連美國都秉持一中原則，卻只承認美國的一中原則，不願意接受馬英九所說的一中原則，況且馬英九口中的一中，絕對是中華民國，各界要正視中華民國存在的事實。

洪孟楷痛批，現在國會占多數是民進黨執政，對於中華民國憲法有任何不合時宜，請民進黨負責任提出看法，執政7年卻沒有表示，會讓國人認為是在消費，也是對國家法令憲法不尊重。