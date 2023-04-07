前總統馬英九此行訪問大陸時表示「台灣、大陸都是我們中華民國，都是中國」，總統蔡英文越洋反嗆，「現在已經是2023年，他這論述應該是1970年代的論述。」馬英九基金會執行長蕭旭岑今（7）日對此表示，《中華民國憲法》與《憲法》增修條文2023年還在實施，蔡英文否定憲法的「一中原則」，公開主張「兩國論」，將台灣帶向險境，已不適任中華民國總統職務。

蕭旭岑呼籲，馬前總統已經在民間做了最大努力，努力推動兩岸和平，現在台灣已經面臨戰爭與和平的十字路口，執政的蔡英文不負責任，為個人政治利益犧牲台灣利益，犧牲台灣人安全，2024年一定要下架民進黨。

蕭旭岑表示，蔡英文一方面縱容陸委會發稿對馬前總統政治性攻擊，一方面也表態背書陸委會的「兩國論」，違背中華民國憲法，羞辱了中華民國總統職務。

蕭旭岑表示，中華民國憲法是「一中憲法」，這是前民進黨主席謝長廷認證的，請問蔡英文是否公開承認我們憲法是「一個中國」？如果連這都不承認，認為兩岸是兩國，陸委會還有存在的必要嗎？

蕭旭岑指出，可以理解蔡英文此次訪美，行政部門缺席的失落，我們也肯定美國國會部門的支持，但國人更在意，此行是否有為台灣帶來實質的利益？能不能真正保障兩千三百萬台灣鄉親的安全與福祉？

蕭旭岑強調，過去7年的時間，一再證明蔡英文的路線是錯誤的，台灣必須與美國和大陸都保持平衡的關係，事實上誠如許多媒體的評論，馬前總統此行訪問大陸，證明了這樣的路線是有空間的，也才是正確的，因為這最符合台灣人的利益。