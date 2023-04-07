●美國半導體產業協會（SIA）公布，2月全球半導體銷售額較去年同期銳減逾20%，創下2009年以來最大跌幅，顯示半導體產業仍飽受庫存過剩所苦。

●美國勞工部公布，上周（截至4月1日）初次請領失業給付人數周減1.8萬人，為22.8萬人，超出市場預期的20萬人。上周初領失業金人數4周均值為23.775萬人，周減4250人。截至3月25日止當周，美國續領失業金人數周增6000人，為182.3萬人，超出市場預期的170萬人。

●聯準會偏重的經濟衰退指標「近期遠期殖利率利差」（Near-Term Forward Spread）在周四跌至新低，利差逼近負170個基點，預告聯準會可能很快就需要降息以提振經濟。聯準會在2018年提出研究報告指出，美國公債的「近期遠期殖利率利差」是比殖利率曲線更準確的衰退指標，一旦該利差由正轉負，通常意味著市場預期聯準會將在18個月內降息，而該美國央行通常只會在經濟惡化時才會降息。美國公債的「近期遠期殖利率利差」自去年11月以來，一直處於負值。

●今年來對外匯市場看法最準確的投銀MPS Capital Services Banca per le Impreses SpA表示，聯準會激進升息以及銀行業動盤導致信貸緊縮的風險仍然存在，恐導致美國經濟陷入衰退，因此美元可能還有很大的貶值空間。其外匯分析師Luca Mannucci表示，今年下半年，美元對其他主要貨幣可能下跌多達5%。今年以來美元一路走貶，與去年9月創下的高峰相比已經下跌近10%。

●在請領失業給付人數報告公布後，美國10年期公債殖利率小漲，近來的接連重挫終於止步。周四尾盤美國10年期債息報3.305%，較周三的3.287%上漲。30年期債息報3.5489%，低於周三的3.557%。

●市場觀望即將發布的美國3月非農就業報告，周四美元指數陷入拉鋸，尾盤微升0.05%。歐元漲0.17%，報1.0921美元。日圓兌美元跌0.38%，報131.83日圓。英鎊跌0.12%，報1.2442美元。

●市場消化最新公布的美國請領失業金人數報告，周四金價在站上13個月高點後回落，紐約期金終場收跌0.5%，報每盎司2026.40美元。分析師表示，聯準會的利率政策是影響金價的關鍵，加上周五是「耶穌受難日」美國國定假日，市場觀望氣氛濃厚，進場意願不高。

●美國將迎來周末連假，以及美國關鍵的非農就業報告即將公布，市場交投清淡，周四紐約期油收漲9美分或0.1%，為每桶80.70美元。倫敦布蘭特期油收漲13美分或0.2%，為每桶85.12美元。本周紐約期油累漲6.6%，布蘭特期油周線漲6.7%。