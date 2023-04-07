富采公布今年3月營收19.83億元，月增35.45%、年減32.89%，連2個月走升，營收表現符合預期，與原先預估差異為-2.15%。首季方面，處於LED傳統淡季，且受春節假期影響，工作天數相對短少，雖有看到部分背光、特殊照明急單，但因APPLE庫存調整由去年第四季延續至今年第一季，Mini LED出貨相對疲弱。富采今年第一季營收47.28億元，季減19.42%、年減44.68%，仍創下近2年低檔。

因產能稼動率仍低，預估毛利率仍偏低，本業、整體獲利持續處於虧損狀態。不過首季有望為谷底，上半年營運動能平淡，今年第二季出貨動能回升，今年下半年有望見到較強成長動能。

2023年方面，富采進行Micro LED布局，第一條產線將於年底完成(6吋產能5000片套)，計畫於2025年達到產能1萬片套。Micro LED應用最慢將於2024年進入量產，會先從電視、穿戴式裝置開始切入。2023年資本支出規畫為60億元，Micro LED占20億元、紅光占7~10億元、隆達後段封裝(Micro Package)占5億元、晶成製程技術布局占10億元，其餘為新技術開發。

富采日前提到，公司長期成長動能將來自於Mini LED車用背光，以及Micro LED、化合物半導體等技術應用。但其發酵時點較晚，且今年上半年營運動能疲弱，今年全年營收預估年減雙位數，並恐持續虧損，不過今年下半年營運動能將更顯著發力。

富采4月19~21日將再次領軍旗下晶電、隆達、晶成、元豐新、葳天五家子公司於Touch Taiwan顯示技術展共同展出，將以領先業界的技術與產品，帶領所有觀展者進入未來世界。