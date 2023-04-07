瀚亞投資日本股票團隊近期也針對日本利率政策、產業及股票布局發表展望，看好2023進場三大理由，並點名四大產業，可望在接下來的行情中接棒演出，支持日股有亮眼表現。

瀚亞投資日本股票團隊資產配置經理Oliver Lee分析，日本國內景氣已明顯回升，例如民眾消費意願提升、鐵路乘載量回溫，看好疫後消費觀光需求明顯提振，加上中國解封需求及供應鏈問題緩解，都是2023年的投資理由。

Oliver Lee表示，以今年獲得多項基金大獎的瀚亞投資－日本動力股票基金為例，看好重工業、汽車、原物料及內需消費等四大產業族群。其中，自去年以來重工業股票受惠於日本核能重啟題材所帶動，日本原物料類股則受到中國解封提振需求，表現可期；同時，大宗商品成本今年回落，使得日本進口商利潤提升，可望帶動企業獲利與股價表現。

此外，根據日本國家旅遊局統計顯示，2023年2月訪日遊客人數達到147.5萬人，已恢復到新冠疫情前的2019年2月、57%的水準。受惠於此，日本國內內需及消費類股表現看俏，尤其看好包括藥妝、零售消費、鐵路大眾運輸等族群機會。瀚亞投資強調，經歷公司治理改革及轉型後，日本企業獲利率長期趨勢向上，反觀日股股價淨值比僅1.3倍，折價空間約40%，估值遠低於其他市場，投資人不妨適時把握日股進場機會。