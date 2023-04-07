去年8月26日下午44歲吳姓男子酒後持雙刀攻擊台南市學甲警分局宅港派出所值班警員，警員李峻安連開13槍，吳身中6槍送醫無生命危險。儘管吳男辯稱，在派出所發生的事情都沒有印象，經送鑑定認定他酗酒成癮，但當下的辨識能力並無減損後，台南地院依殺人未遂罪重判徒刑7年。

合議庭認為，吳男與警員素不相識，竟僅因曾酒後駕車被警方查獲依公共危險罪法辦，即對警方心生不滿，持預藏的菜刀前往宅港派出所，欲砍殺案發時正好在所內值班而與他毫無過節的警員，幸經警員及時攔阻、防衛，始未造成死亡的結果，犯罪動機、手段均可議，犯罪所生危害不輕。

據了解，去年8月22日剛發生台南2員警被殺害殉職案，同年月26日上午，吳男騎機車搭載友人前往邱姓友人的學甲住宅飲酒，席間吳男因曾酒駕被查獲，酒後對警方不滿，下午2時58分徒步前往宅港派出所，藉口天氣熱詢問值班的警員李峻安可否進入派出所休息，李見其精神狀況不佳，讓他坐在值班台旁邊的椅子休息。

不料，吳男在派出所內休息時，卻念念有詞，質問警方為何要取締朋友酒駕，情緒越發激動，還抽出2把預藏菜刀朝警員砍下。李員眼見對方持刀砍來，立即衝出派出所後，見對方還追來，並嗆聲「你打不過我」，即持槍先對空鳴槍，再朝吳男的手、腳部位連開13槍。

李員開槍時，2人約保持3公尺距離，吳男身中6槍後才停止進逼，痛到蹲在地上動彈不得，遭制伏上銬，經送醫治療並無生命危險。

審訊時，吳男辯稱沒有殺人的意思，案發當下在派出所內發生的事情，他都沒有印象。律師也說，吳當天喝了至少半瓶以上的米酒，案發當時處在酒醉的狀態，很多事都沒有記憶，也不知道為什麼要跑去派出所，只記得自己在派出所有拿刀出來，但對於拿菜刀攻擊李的部分完全沒有印象，也不知道為什麼要拿刀出來，沒有要殺害或傷害李員的意思。

法官將吳男送鑑定精神狀態後，認定他長期飲酒，雖有酒精使用障礙症，有酗酒成癮問題，但行為時未達足以影響判斷力或衝動控制能力的酒精中毒狀態。