中華職棒2023新賽季正式開打，富邦悍將近日回到新莊主場進行三連戰，換上新戰袍的「Fubon Angels」也成為不少球迷關注焦點，其中留著粉色長髮重磅回歸的成員Jessy，因為長相神似日本藝人阿部瑪利亞再度引發關注。

有網友日前以「嚇一跳！我還以為阿部瑪利亞跑去跳Fubon Angels」為題，上傳Jessy應援的影片，只見她穿著深V戰袍搭配白色迷你裙，露出白皙腰身及甜美笑容，長相、氣質確實與日本藝人阿部瑪利亞十分神似。而她賽後也貼出多張美照，寫下：「睽違一年多，又站上新莊的舞台了，聽到熟悉的音樂，身體會自己跳起來的感覺。能夠完全享受在跟你們互動，還有為比賽緊張每一顆球的心情，真的難能可貴，所以更珍惜每一刻。」

貼文一出，吸引大批球迷湧入留言：「好愛粉紅色的Jessy～歡迎回來富邦城堡」、「歡迎仙女潔西回來」、「新莊棒球場還是不能少了你，歡迎回家」、「妳的髮色也太夢幻了吧」、「Jessy好甜美可愛迷人」，可見許多人十分期望她能再為球隊帶來更多活力。

事實上，Jessy原本是Fubon Angels的人氣成員，但去年轉戰小龍女，未參與任何一場比賽就提前「畢業」，今年初再宣布回歸富邦悍將，「你們心心念念、日也思夜也夢的那位女孩〜回來啦，休息了一年重新回歸Angels大家庭，期待與大家在球場再次相見。」