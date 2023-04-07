受到消費電子市場需求下滑衝擊，大陸IC設計廠唯捷創芯公告，決定終止與聯電的產能保障協議，將向聯電支付400萬美元（約台幣1.2億元）終止費。聯電證實此事，但不予評論。

綜合陸媒報導，唯捷創芯表示，2021年晶圓代工需求激增，各大晶圓廠普遍產能不足，因此與聯電簽訂產能保障協議，約定8吋晶圓價格與每月訂單量，協議自2022年1月1日生效，期限三年。若未達協議約定最低下單量，或聯電未照協議規定給予產能，雙方將照協議約定承擔違約責任。

唯捷創芯指出，在2022年下半年和2023年，終端消費電子市場需求下降，半導體產業鏈進入去庫存調整，原產能保障協議晶圓採購價格導致公司承擔較高成本，繼續執行協議會導致公司產品競爭力下降，決定終止產能保障協議。

唯捷創芯提到，為尋求更好的成本優勢及先進技術製成，近日與聯電就上述解除產能保障協議事宜達成協議，據約定需要向聯電支付400萬美元終止費。

唯捷創芯繼昨天跳漲12.8％後，今（7日）早股價持續飆升，盤中一度狂漲近15%，最高來到75.28元人民幣。