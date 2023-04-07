美國最大棒球資訊網站之一的《MLB Trade Rumors》發布徵才消息，罕見招募專門發布大谷翔平消息的作家，此職務並非大聯盟的隨隊記者，只需負責個別球員而不是整個球隊，再次展現大谷翔平規格外的高人氣。

《MLB TR》通常報導大聯盟選手動向為主，對於招募大谷翔平專門作家一事時表示，「大谷翔平將在7個月後成為自由球員，我們認為他的新聞超出負荷，有必要單獨處理，包含他的合約以及在比賽中表現的所有報導。」《MLB TR》也將會單獨拉出大谷翔平的頁籤，好讓關注大谷的粉絲更受惠，並希望能以大谷翔平做為跳板，增加關於日本職棒的報導。

大谷翔平專門寫手的徵才條件，《MLB TR》設下「英、日文流利」、「關注日本職棒對於大谷的報導，並翻譯成英文」、「大谷翔平登場的日子都要以速報方式呈現」、「有寫作新聞的經驗」、「熟悉大谷翔平的經歷，包含他在日本職棒時期」等等。

今年賽季結束後，大谷翔平將獲得自由球員身分，能與任意一支球隊簽約，有機會簽下體壇前所未見的5億美元合約，甚至跨過6億美元的門檻。每一支豪門都非常想得到這位二刀流的助陣，擁有地利之便且銀彈攻勢猛烈的道奇，有機會是大谷翔平大聯盟之旅的下一站。