屏東地檢署2021年偵辦一起漁船走私上億安毒案件時，發現前民進黨雲林縣議員顏旭懋與藥腳密集通聯，進一步查出，顏竟是幕後重要金主，且經手毒品數量高達800公斤，屏東地院7日審結，一審依運輸毒品罪判處無期徒刑，可上訴。

檢警調查發現，顏旭懋為販毒集團金主，透過中間人找來莊姓船長出港 載運毒品返台，行前陸續交付400萬及720萬元作為前金。前年4月漁船由鹽埔漁港出港後，航行至距離東沙島東南方90浬處接駁毒品。

船員現場將另艘船上裝有800公斤安毒的麻布袋接駁上船，隨即返航，進入東港安檢所申報後，集團成員與顏約 在屏東市某摩鐵碰面，商討毒品出貨事宜。

隔天一早，集團成員指揮印尼船員將船上毒品分批搬運到自小客車 上，安檢所人員上前盤查，嫌犯因心虛逃跑，其中一包裝有毒品的麻 布袋掉在地上，才讓全案曝光。

此次共有近600公斤安非他命流入市面 ，顏旭懋以每公斤75萬元出售，估算不法所得近4.5億。全案運輸安毒約800公斤，僅查獲204公斤，有596公斤流入市面，以一般施用毒品人口每次施用量約0.4公克計算，流入市 面毒品可供149萬人次施用，對社會所生危害極為巨大。