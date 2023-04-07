國產新冠疫苗公司高端爆出內線交易案，檢調於2022年12月29日展開大動作搜索，士林地檢署今（7）日偵結，查出衛福部食藥署疫苗專家審查委員會的專家委員劉滄梧，涉洩漏高端獲緊急授權的內線消息給妻子施庭芳，其妻購買20張高端股票，依洩密及內線交易罪起訴劉、施2人。PTT鄉民看到後，怒吼要求究責當初護航高端的民進黨高官，甚至把矛頭指向總統蔡英文、行政院長陳建仁、前衛福部長陳時中。

食藥署疫苗專家審查委員炒股遭起訴，PTT鄉民展開熱烈討論。（圖取自PTT）

因陳時中擔任疫情指揮中心指揮官期間，採購新冠疫苗將採購合約封存30年，且立委也爆出調閱合約有「塗黑遮蔽」的情況，引發各界不滿，因此北檢此次偵辦的40多件疫苗不法案，被告也包括陳時中、食藥署長吳秀梅等衛福部官員，罪名包括圖利、瀆職等罪。

對於食藥署疫苗專家審查委員炒股遭起訴，PTT鄉民也怒批，「護高端的蔡英文、陳建仁、陳時中呢？」、「那個當初開記者會說高端好棒棒的，還有打安慰劑還騙說打高端覺得很棒的？」、「笑死，綠色護國神山」、「當初整天護航高端的官員、側翼要不要查？」、「官員、立委沒買，我不信！」、「叫陳建仁出來哭」、「連我家人深綠都會尻洗高端股票」。

不過也有網友質疑，「重點是這樣疫苗審查沒問題嗎？」、「好奇的是只有他嗎?」、「現在才知道有問題？」、「那當時幫忙炒的人呢？」

另士林地檢署偵結高端內線交易案後，基亞公司董事長張世忠等15人獲不起訴，並將涉嫌內線的王姓、以及涉嫌操縱股價的廖姓被告2人移由台北地檢署偵辦。據北檢表示，王、廖2人已列為「偵字案」被告，目前持續偵辦。