Tesla Model Y全新車色「Quicksilver 閃電銀」上市

Tesla Model Y推出全新車色「Quicksilver 閃電銀」，「白色內裝」設計也同步於官網開放選配，最快將於第二季交付。

Tesla表示，「Quicksilver 閃電銀」全新車色開發自德國柏林超級工廠（Giga Berlin），獨特的多塗層烤漆賦予車身極為動感的液態金屬光澤，讓Model Y在各種光源下皆有不同的光澤曲線維度，更加彰顯其流線動感的車身線條。

Tesla Model Y提供Long Range與Performance兩個車款選擇，售價分別為211萬9900元、237萬9900元，除此之外，Tesla官網同步開放Model Y白色內裝選配（3萬7500元），此內裝是以高標準耐用度與抗汙科技材質打造的獨特全白座椅不僅時尚前衛，更易於車主日常清潔整理，顛覆傳統汽車座椅選擇標準。