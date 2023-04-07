台南市南區竹溪寺新式候車亭的夜晚光雕展現亮點。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

台南市南區竹溪寺附近最近多了一座別緻的候車亭，造型現代簡潔又結合特殊設計意象，驚艷不少民眾。市府交通局表示，這種新式的候車亭，可搭配各種地景，又可融入在地特色，還配備智慧LCD面板，今年度已爭取中央補助建置25座，將陸續推廣到全市。

交通局長王銘德表示，去年起推出35座光雕智慧站牌後，此次再度力邀知名藝術家楊士毅設計候車亭外觀，首座在健康路竹溪寺站落成啟用，結合簡潔的結構體和鳳凰鏤空造型意象，夜晚光雕更顯亮點。

王銘德指出，台南市區道路狹小，可供設置候車亭的空間有限，此次設計的新式候車亭量體精簡，以便能夠適用更多地點；此外，台南古蹟、觀光地標眾多，候車亭外觀也以減法概念，結構及色彩力求簡潔，不但充滿現代感，也更能融入各種地景。

此次新設計的候車亭，還融入在地意象，背板以「鳳凰展翅，永遠守護」的鏤空造型，呼應府城鳳凰穴的丘陵地形典故，也融入鳳凰花的城市記憶，更有為台南帶來繁榮與生氣的守護意涵，背板亦可設計不同特色造型，為每個街角打造獨特的畫框。

台南市公共運輸長吳俁之指出，這批候車亭經爭取中央補助，每座造價約29萬5000元，首波預定建置25座，近期將陸續會勘適合地點，新式候車亭也都配備智慧大型LCD面板，可提供即時到站資訊及查詢路線時刻。由於新式候車亭的日夜視角都充滿獨特魅力，拍照打卡也很有型，民眾搭車時不妨多加留意。