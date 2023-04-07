大陸中共中央台辦發言人今宣布，制裁台灣駐美代表蕭美琴，緊接著國台辦也表示將對2家機構懲戒，分別是台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」，對此，國民黨立委洪孟楷表示，既然蔡麥會已落幕，前總統馬英九也在陸12天交流，呼籲陸方不該有過激的做法。民進黨立委陳亭妃表示，陸對於追求民主的人士就是不友善，證明心胸狹窄沒辦法接納多方聲音。

洪孟楷指出，既然蔡麥會已經互相尊重落幕，馬英九也在大陸12天交流，呼籲中國大陸也不該有更多過激的做法，不要像去年前眾議院議長裴洛西來台一樣，如此高激烈對台的動作。

洪孟楷認為，馬前總統已經到中國大陸和平訪問，軍機繞台可以停歇，唯有互相尊重兩岸釋出善意，才有可能有和平穩定發展的一天，這對於2350萬人大家共同的期待，都希望和平避戰，並且讓世界看到中華民國存在的事實。

陳亭妃則批評，中國大陸做出這些動作有意義嗎？把很多台灣重要政治人物列為台獨份子，又怎麼了？反正大家都不會去，也知道中國大陸對於追求民主的人士就是不友善，這只是證明他心胸狹窄，沒辦法接納多方聲音，曝露出醜態。

民進黨立委何志偉表示，這些早就預料到，一起讓兩岸變得更健康，有很多事情可以做，不用每次都這樣氣噗噗，他說，我們從不挑釁，也不被挑釁，更時時刻刻準備好，外交官是一個非常深度長遠的互動，制裁就是政治動作，這是可預見會發生的。

洪孟楷強調，世界各國對於兩岸的情勢，希望趨於和緩，而不是增加對立，大家都希望是和平穩定，既然馬前總統訪陸和平圓滿落幕，相信中華民國絕對有能力，能夠在親美和陸之間找到平衡點，如果執政黨一味操弄政治意識形態，政黨輪替絕對有可能讓中華民國走出親美和陸平衡最好的一條方式。