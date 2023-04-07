以色列誓言要報復從黎巴嫩發射而來的一連串火箭攻擊，隨後在今晚對加薩走廊的哈瑪斯集團（Hamas）展開空襲，以色列將火箭襲擊歸咎於巴勒斯坦團體。

在猶太人逾越節（Passover）和穆斯林齋戒月期間，以色列和巴勒斯坦人之間的緊張局勢激升，國際對此紛紛譴責，並呼籲雙方克制。

以色列警方與巴勒斯坦人昨天在耶路撒冷的艾格撒清真寺（Al Aqsa Mosque）爆發衝突，接著引燃最近的一連串攻擊行動。這座清真寺是伊斯蘭教第3大聖地。

以色列軍隊今天表示，有34枚火箭從黎巴嫩境內射向以色列，這是自從以色列和真主黨（Hezbollah）2006年的34天戰爭以來，邊境地區規模最大的衝突。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）矢言，以色列的敵人將會「為任何侵略行為付出代價」。

不久後，法新社記者聽到加薩走廊傳出爆炸聲響。

以軍聲明指出，以方襲擊哈瑪斯的兩條隧道和「兩個武器製造場址」，這是針對「過去幾天哈瑪斯違反安全規定的回應」。

加薩走廊遇襲後，就有幾枚飛彈從加薩射向以色列。

哈瑪斯則在另一項聲明中說，以色列應「對這次侵略及後果負起責任」，並呼籲所有巴勒斯坦團體團結起來對抗以色列「占領」。

以色列軍隊表示，以色列防空系統攔截了25枚火箭，其中5枚落在以色列境內。